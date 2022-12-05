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Премьер Эстонии о "гарантиях безопасности" для РФ: Говорить с ней о мире преждевременно

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 18:35
Премьер Эстонии о
Фото: Кая Каллас / Facebook

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает преждевременным и опасным говорить о мире с Россией, когда ее войска остаются на территории Украины. Об этом она сказала местному изданию ERR, комментируя слова Эмманюэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности.

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Она заявила, что собирается обсудить это заявление с Макроном во время встречи тет-а-тет, прежде чем подробно комментировать его для прессы.

"Но позиция Эстонии по обеспечению европейской безопасности неизменна и четка: сегодня в центре внимания свободного мира должно быть то, как помочь Украине победить и обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе. Военные преступники должны быть привлечены к ответственности, а ущерб – компенсирован. Только это путь к крепкому миру и предотвращение будущих агрессий", — сказала Каллас.

Она добавила, что Украина сохраняет инициативу на поле боя, а России переговоры нужны только для того, чтобы выиграть время и подготовиться к следующей атаке.

"Поэтому прекращение огня сегодня отвечало бы военным интересам России. Говорить о мире или прекращении огня опасно. Идет захватническая война, Россия вторглась к своему соседу, и на этом фоне наше внимание должно быть сосредоточено на обеспечении безопасности Украины", — сказала она.

Каллас напомнила, что Россия много лет требует каких-либо гарантий безопасности. По ее мнению, это дымовая завеса, чтобы оправдать захватнические войны и военные преступления.

"Это также тема, которая используется для продвижения политики сфер влияния, чтобы забрать у стран право самостоятельно принимать решения о выборе внешней и оборонной политики", — добавила она.

Премьер Эстонии добавила, что сегодня вопрос стоит о безопасности не только Украины, а самого Евросоюза.

В центре европейской архитектуры безопасности находится территориальная целостность, уважение к суверенитету и недопустимость агрессии, сказала она.

"Мы не можем допустить ситуации, когда мы соглашаемся с тем, чтобы их топтали", — подытожила Каллас.

  • 3 декабря Макрон заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
  • Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".
  • Арахамия также отреагировал: Украина готова обсудить с РФ "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Речь о выплате репараций, выводе войск с территории Украины, наказании всех военных преступников и добровольной сдаче ядерного оружия.
Андрій Водяний
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