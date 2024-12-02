Каллас: Поддержка Украины – вклад в безопасность Европы, а не благотворительность
Поддержка Украины для Европейского Союза – это не благотворительность, а вклад в безопасность. Такое мнение высказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Суспильному.
Она пояснила, что вопрос о помощи Украине необходимо рассматривать через призму безопасности и защиты, включая продовольственную и кибербезопасность, а также миграционные вызовы.
"Оборонная промышленность важна, потому что на европейской земле, в Украине, идет война, и Путин не показывает никаких признаков того, что он оставил свои цели", – подчеркнула дипломат.
Каллас также отметила, что поддержка Украины выгодна США, поскольку, если Америка волнуется из-за Китая, то ей следует больше беспокоиться о России, ведь РФ, Иран, Северная Корея и Китай сотрудничают, а Путин усиливает свое влияние в разных странах.
По ее мнению, если США хотят оставаться сильнейшей страной в мире, они должны иметь дело с Россией, и самый простой способ этого достичь – поддержать Украину, чтобы она выиграла войну.
Представитель ЕС уверена, что Соединенные Штаты будут продолжать помощь Украине благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе.
- Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, который начинает работу с 1 декабря. Кая Каллас официально стала представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля.
- 1 декабря Каллас прибыла с делегацией в Киев и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.