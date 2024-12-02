Каллас: Поддержка Украины – вклад в безопасность Европы, а не благотворительность

Дипломат подчеркнула, что война РФ против Украины требует усиления обороны и безопасности

Кайя Каллас (Фото: Kaja Kallas/Facebook)

Поддержка Украины для Европейского Союза – это не благотворительность, а вклад в безопасность. Такое мнение высказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью Суспильному.

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Она пояснила, что вопрос о помощи Украине необходимо рассматривать через призму безопасности и защиты, включая продовольственную и кибербезопасность, а также миграционные вызовы.

"Оборонная промышленность важна, потому что на европейской земле, в Украине, идет война, и Путин не показывает никаких признаков того, что он оставил свои цели", – подчеркнула дипломат.

Каллас также отметила, что поддержка Украины выгодна США, поскольку, если Америка волнуется из-за Китая, то ей следует больше беспокоиться о России, ведь РФ, Иран, Северная Корея и Китай сотрудничают, а Путин усиливает свое влияние в разных странах.

По ее мнению, если США хотят оставаться сильнейшей страной в мире, они должны иметь дело с Россией, и самый простой способ этого достичь – поддержать Украину, чтобы она выиграла войну.

Представитель ЕС уверена, что Соединенные Штаты будут продолжать помощь Украине благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе.