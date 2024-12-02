Каллас: Підтримка України – вклад у безпеку Європи, а не благодійність

Дипломатка наголосила, що війна РФ проти України вимагає посилення оборони та безпеки

Кая Каллас (Фото: Kaja Kallas/Facebook)

Підтримка України для Європейського Союзу – це не благодійність, а вклад у власну безпеку. Таку думку висловила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв’ю Суспільному.

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Вона пояснила, що питання допомоги Україні необхідно розглядати через призму безпеки та захисту, включаючи продовольчу й кібербезпеку, а також міграційні виклики.

"Оборонна промисловість важлива, тому що на європейській землі, в Україні, триває війна, і Путін не показує жодних ознак того, що він полишив свої цілі", – наголосила дипломатка.

Каллас також зазначила, що підтримка України вигідна США, оскільки, якщо Америка хвилюється через Китай, то їй слід більше турбуватися про Росію, адже РФ, Іран, Північна Корея та Китай співпрацюють, а Путін посилює свій вплив у різних країнах.

На її думку, якщо США хочуть залишатися найсильнішою країною у світі, то вони повинні мати справу з Росією, і найпростіший спосіб цього досягти – підтримати Україну, щоб вона виграла війну.

Представниця ЄС упевнена, що Сполучені Штати продовжуватимуть допомогу Україні завдяки двопартійній підтримці у Конгресі.