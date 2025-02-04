Каллас призывает искать "самые креативные" способы использовать замороженные активы РФ

Глава евродипломатии сообщила, что на сегодняшний день ЕС поддержал Украину на сумму 134 млрд евро, это "больше, чем кто-либо другой"

Кая Каллас (Фото: ЕРА/NECATI SAVAS)

Европейские союзники должны "креативно" использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом на конференции послов Евросоюза заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

"Очень важно, что государства-члены продолжили заморозку российских активов. Теперь мы можем искать самые креативные способы использования этих активов для поддержки борьбы Украины за свободу", – сказала она.

Каллас сообщила, что на сегодняшний день ЕС поддержал Украину на сумму 134 млрд евро, это "больше, чем кто-либо другой". Она отметила, что благодаря программе Ukraine Facility и ссуде G7 был закрыт бюджетный дефицит Украины на 2025 год.

В то же время глава евродипломатии отметила необходимость ускорить поставки оружия и боеприпасов, что, по ее словам, будет являться основной целью союзников в ближайшие недели.

Она подчеркнула, что никто не стремится к миру больше, чем Украина, но есть только один путь к справедливому и длительному миру — это военная и финансовая поддержка Украины.