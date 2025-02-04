Каллас призывает искать "самые креативные" способы использовать замороженные активы РФ
Европейские союзники должны "креативно" использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Об этом на конференции послов Евросоюза заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Очень важно, что государства-члены продолжили заморозку российских активов. Теперь мы можем искать самые креативные способы использования этих активов для поддержки борьбы Украины за свободу", – сказала она.
Каллас сообщила, что на сегодняшний день ЕС поддержал Украину на сумму 134 млрд евро, это "больше, чем кто-либо другой". Она отметила, что благодаря программе Ukraine Facility и ссуде G7 был закрыт бюджетный дефицит Украины на 2025 год.
В то же время глава евродипломатии отметила необходимость ускорить поставки оружия и боеприпасов, что, по ее словам, будет являться основной целью союзников в ближайшие недели.
Она подчеркнула, что никто не стремится к миру больше, чем Украина, но есть только один путь к справедливому и длительному миру — это военная и финансовая поддержка Украины.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Евросоюз готов предоставить большую часть суммы – до 35 млрд евро (но сумма может быть меньше, если США выполнят обещание вложить $20 млрд), Канада пообещала 5 млрд канадских долларов ($3,6 млрд), Британия – 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд), Япония – 471,9 млрд иен ($3 млрд).