Каллас закликає союзників шукати "найкреативніші" способи використати заморожені активи РФ
Європейські союзники мають "креативно" використати російські заморожені активи для допомоги Україні. Про це на конференції послів Євросоюзу заявила глава євродипломатії Кая Каллас.
"Надзвичайно важливо, що держави-члени продовжили замороження російських активів. Тепер ми можемо шукати найкреативніші способи використання цих активів для підтримки боротьби України за свободу", – сказала вона.
Каллас повідомила, що на сьогодні ЄС підтримав Україну на суму 134 млрд євро, це "більше, ніж будь-хто інший". Вона зазначила, що завдяки програмі Ukraine Facility та позичці G7 було закрито бюджетний дефіцит України на 2025 рік.
Водночас глава євродипломатії наголосила на необхідності прискорити постачання зброї та боєприпасів, що, за її словами, буде основною метою союзників у найближчі тижні.
Вона підкреслила, що ніхто не прагне миру більше, ніж Україна, але є лише один шлях до справедливого та тривалого миру — це військова та фінансова підтримка України.
- У червні 2024 року лідери країн-членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Євросоюз готовий надати більшу частину суми – до 35 млрд євро (але сума може бути меншою, якщо США виконають обіцянку вкласти $20 млрд), Канада пообіцяла 5 млрд канадських доларів ($3,6 млрд), Британія – 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд), Японія – 471,9 млрд єн ($3 млрд).