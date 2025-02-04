Каллас закликає союзників шукати "найкреативніші" способи використати заморожені активи РФ

Глава євродипломатії повідомила, що на сьогодні ЄС підтримав Україну на суму 134 млрд євро, це "більше, ніж будь-хто інший"

Кая Каллас (Фото: ЕРА/NECATI SAVAS)

Європейські союзники мають "креативно" використати російські заморожені активи для допомоги Україні. Про це на конференції послів Євросоюзу заявила глава євродипломатії Кая Каллас.

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"Надзвичайно важливо, що держави-члени продовжили замороження російських активів. Тепер ми можемо шукати найкреативніші способи використання цих активів для підтримки боротьби України за свободу", – сказала вона.

Каллас повідомила, що на сьогодні ЄС підтримав Україну на суму 134 млрд євро, це "більше, ніж будь-хто інший". Вона зазначила, що завдяки програмі Ukraine Facility та позичці G7 було закрито бюджетний дефіцит України на 2025 рік.

Водночас глава євродипломатії наголосила на необхідності прискорити постачання зброї та боєприпасів, що, за її словами, буде основною метою союзників у найближчі тижні.

Вона підкреслила, що ніхто не прагне миру більше, ніж Україна, але є лише один шлях до справедливого та тривалого миру — це військова та фінансова підтримка України.