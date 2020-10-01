Канада дополнительно выделит C$4,3 млн на безопасность и оборону Украин

Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил за активное участие канадских военнослужащих в операции Unifier и важный вклад в укрепление безопасности Украины

Правительство Канады решило выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов (около $3,2 млн) на поддержку сектора безопасности и обороны Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает пресс-служба МИД.

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Канадский министр выразил соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26Ш в Харьковской области.

Кулеба рассказал коллеге о ситуации на Донбассе и усилиях Украины по политико-дипломатическому урегулированию в нормандском формате и на консультациях в Минске. Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины.

Собеседники отметили взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности. Кулеба выразил благодарность за активное участие канадских военнослужащих в операции Unifier и важный вклад Вооруженных сил Канады в укрепление безопасности Украины. Шампань сообщил о решении канадского правительства выделить дополнительные C$4,3 млн на поддержку сектора безопасности и обороны Украины.

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Наталия Медведева

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