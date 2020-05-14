Канада передала украинской армии аппараты искусственной вентиляции легких: видео

Правительство Канады передало Вооруженным силам Украины семь аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Отмечается, что церемония передачи оборудования состоялась в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" через Офис управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине.
Сообщается, что ЮНОПС и правительство Канады согласовали перераспределение остаточных средств в сумме более $100 000 на приобретение и доставку семи систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии.
В Минобороны пишут, что уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим ВСУ.
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