Канада передала украинской армии аппараты искусственной вентиляции легких: видео

Канада передала аппараты ИВЛ украинской армии (Фото: пресс-служба Минобороны)

Правительство Канады передало Вооруженным силам Украины семь аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Отмечается, что церемония передачи оборудования состоялась в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" через Офис управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине.

Сообщается, что ЮНОПС и правительство Канады согласовали перераспределение остаточных средств в сумме более $100 000 на приобретение и доставку семи систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии.

В Минобороны пишут, что уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим ВСУ.

По состоянию на 07:00 14 мая в ВСУ зафиксированы 48 случаев заболевания COVID-19, всего за время пандемии выздоровели 61 пациент, умерли два человека.

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