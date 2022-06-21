Сбивать крылатые и гиперзвуковые ракеты. Канада инвестирует $4 млрд в модернизацию ПВО

Канада начинает крупные инвестиции в модернизацию Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) – совместной американо-канадской оборонной организации, предназначенной для выявления угроз безопасности. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд, передает CBC.

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Ананд объявила о плане модернизации на сумму 4,9 млрд канадских долларов ( $3,8 млрд).

Средства будут распределены в течение следующих шести лет и направлены на модернизацию устаревшей системы предупреждения об угрозах времен Холодной войны.

Военные эксперты давно предупреждали, что нынешняя система наблюдения NORAD не предназначена для отслеживания крылатых ракет – оружия, запускаемого с подводных лодок или из-за пределов воздушного пространства Северной Америки. Она также не предназначена для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, которые летят со скоростью, превышающей скорость звука.

Новая сеть будет контролировать не только Арктику — традиционную территорию NORAD — но и подходы к континенту в Тихом и Атлантическом океанах.

Деньги пойдут на наземные и спутниковые радары, способные обнаруживать приближающиеся бомбардировщики или ракеты на горизонте. Также средства будут выделены на сеть сенсоров, способных отслеживать арктическое пространство и морские подходы к континенту.

По словам Ананд, новые инвестиции станут самой значительной модернизацией NORAD Канадой почти за четыре десятилетия.

Канадская министр обороны назвала вторжение России в Украину одной из причин, по которой сейчас решено вкладывать такие инвестиции в оборону Канады.

"Поскольку авторитарные режимы угрожают основанному на правилах международному порядку, защищавшему нас в течение десятилетий, а наши конкуренты разрабатывают новые технологии, такие как гиперзвуковое оружие и современные крылатые ракеты, есть острая потребность в модернизации канадского потенциала NORAD", – сказала Ананд.

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Наталия Медведева

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