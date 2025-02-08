Канада на фоне напряженности с США стремится углубить экономические связи с Евросоюзом
На фоне таможенной напряженности с США Канада стремится углубить свои экономические связи с Евросоюзом. Об этом заявила министерша торговли Канады Мэри Ын, передает Reuters.
Канада и ЕС заключили соглашение о свободной торговле в 2017 году, которое увеличило двустороннюю торговлю на 65%, а также создало сырьевое партнерство в 2021 году.
"Торговые соглашения – это одно, и мы уже видели действительно отличные результаты, но что еще мы можем сделать, чтобы помочь канадским бизнесам входить на рынки любой из 27 стран-членов, и что еще мы можем сделать для того же в Канаде?", – сказала она.
Министр отметила, что среди основных направлений сотрудничества с ЕС будут критически важны полезные ископаемые и малый бизнес. ЕС особенно заинтересован в формировании партнерств для поставок металлов, таких как кобальт, литий и никель, важных для энергетического перехода, с целью уменьшения зависимости от Китая.
Канада также стремится диверсифицировать свой экспорт и еще в 2018 году поставила своей целью увеличить экспорт за пределы США на 50% к 2025 году. Ын добавила, что страна движется к достижению этой цели или даже превысит ее.
- 1 февраля президент Трамп распорядился ввести пошлину в размере 25% на все мексиканские и канадские товары с 4 февраля.
- На следующий день Канада и Мексика объявили о введении пошлин против США в ответ на меры Трампа.
- 3 февраля президент Мексики Шейнбаум договорилась с Трампом об отсрочке импортных пошлин на месяц. Впоследствии, после разговора между Трампом и канадским премьером Трюдо, Штаты также приостановили действие пошлин против этой страны на 30 дней.