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08.05.2019, 18:13

Канада о паспортах РФ в Донбассе: Часть гибридной агрессии

Канада о паспортах РФ в Донбассе: Часть гибридной агрессии - Фото
Христя Фриланд (фото — пресс-служба Госдепартамента США)

Канада не признает паспорта, незаконно выданные украинцам Кремлем

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Канада поддерживает решение правительства Украины не признавать российские паспорта, выданные с нарушением международного права гражданам Украины, прежде всего, жителям временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщается в Facebook премьера.

"Это (выдача паспортов – ред.) - часть гибридной агрессии и у нее будет ответ – в частности, на уровне передовых государств мира. Эту позицию высказала глава МИД Канады Христя Фриланд во время нашей встречи в Киеве", - сказано в сообщении.

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"Канада не признает российские паспорта, выданные в оккупированном Крыму, и может распространить эту практику на другие неподконтрольные украинские власти территории", - сообщил также Гройсман.

Он подчеркивает, что партнеры признают: Украина отстаивает не только свои, но мировые демократические ценности.

Ранее сегодня Гройсман заявил, что российские паспорта, которые Москва намерена раздавать украинцам - в первую очередь, проживающим в оккупации на востоке Украины, официальный Киев будет считать незаконными.

Сегодня также стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза, которые 13 мая начнут двухдневную встречу в Брюсселе, среди прочих вопросов рассмотрят решение России раздавать паспорта гражданам Украины.

В Кабмине анонсировали рассмотрение вопроса о лишении пенсий и соцвыплат тех, кто взял российский паспорт.

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Теги: Христя Фриланд, Донбасс, канада, российский паспорт
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