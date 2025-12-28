Канада выделит Украине помощь в размере $2,5 млрд
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму $2,5 млрд. Об этом он написал в Х.
В заявлении отмечается, что эти меры должны помочь Украине достичь справедливого и прочного мира, обеспечить восстановление и отстройку страны после войны.
Министр выразил решительную поддержку Украине. Карни подчеркнул, что после наступления мира Канада и в дальнейшем будет оставаться рядом с украинским народом.
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Канаде за новый пакет помощи и особое внимание к поддержке украинской ПВО. Он подчеркнул, что Россия наращивает жестокость ударов и отвергла предложение о рождественском прекращении огня, что свидетельствует о неготовности Москвы к дипломатии.
"Итак, нужен достаточный уровень поддержки для Украины. А также нужен достаточный уровень давления на Россию", – добавил президент.
- Зеленский встретился с Карни по дороге в США. Лидеры двух стран должны провести переговоры 28 декабря.
Комментарии (0)