Канада виділить Україні допомогу в розмірі $2,5 млрд
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму $2,5 млрд. Про це він написав в Х.
У заяві зазначається, що ці заходи мають допомогти Україні досягти справедливого і тривалого миру, забезпечити відновлення та відбудову країни після війни.
Міністр висловив рішучу підтримку Україні. Карні підкреслив, що після настання миру Канада й надалі залишатиметься поруч з українським народом.
Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за новий пакет допомоги та особливу увагу до підтримки української ППО. Він наголосив, що Росія нарощує жорстокість ударів і відкинула пропозицію щодо різдвяного припинення вогню, що свідчить про неготовність Москви до дипломатії.
"Отже, потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію", – додав президент.
- Зеленський зустрівся з Карні по дорозі до США. Лідери двох країн мають провести перемовини 28 грудня.
