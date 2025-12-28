Канада виділить Україні допомогу в розмірі $2,5 млрд

Володимир Зеленський і Марк Карні (Фото: Карні / Х)

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткову економічну допомогу Україні на суму $2,5 млрд. Про це він написав в Х.

У заяві зазначається, що ці заходи мають допомогти Україні досягти справедливого і тривалого миру, забезпечити відновлення та відбудову країни після війни.

Міністр висловив рішучу підтримку Україні. Карні підкреслив, що після настання миру Канада й надалі залишатиметься поруч з українським народом.

Президент Володимир Зеленський подякував Канаді за новий пакет допомоги та особливу увагу до підтримки української ППО. Він наголосив, що Росія нарощує жорстокість ударів і відкинула пропозицію щодо різдвяного припинення вогню, що свідчить про неготовність Москви до дипломатії.

"Отже, потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію", – додав президент.