Канадский посол о выборах: Украинцы умеют усложнять себе жизнь

Роман Ващук (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Во время первого тура выборов президента 31 марта канадские наблюдатели удивлялись "способности украинцев усложнять простые ситуации". Об этом рассказал агентству Радио Свобода посол Канады в Киеве Роман Ващук.

Первый тур, по мнению канадских властей, прошел прозрачно и честно.

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"...В пределах того, что можно было наблюдать. А наблюдатели удивляются тем, насколько украинцы умеют усложнять себе жизнь. Скажем, задачи, с которыми избирательные комиссии могли легко справиться за полчаса, растянули на целую ночь, а то и дольше", - сказал Ващук.

Дипломат не уточнил, говорит он о дне выборов или о периоде между первым и вторым туром, ограничившись общим ответом.

"Украинцы - чрезвычайно талантливый народ. Он умеет и усложнять, и побеждать эти осложнения. Однако у вас было бы больше энергии на конструктив, если бы вы немного меньше усложняли себе жизнь", - отметил дипломат.

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