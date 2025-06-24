Кандидат Трампа на пост командующего НАТО в Европе считает, что Украина может победить

Люди борются с упорством, если родине грозит опасность, заявил Алексус Гринкевич, комментируя войну РФ против Украины

Алексус Гринкевич (Фото: Samuel King/US Air Force)

Украина может победить в войне с Россией, считает кандидат от президента США Дональда Трампа на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Такое мнение он выразил в ходе слушаний в Сенате, передает газета The Guardian.

Он заявил, что верит, что Украина может одолеть вторжение России.

"Я думаю, что Украина может победить", – сказал Гринкевич, отвечая на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах войны.

"Я думаю, что всякий раз, когда вашей родине угрожает опасность, вы боретесь с таким упорством, которое нам трудно представить", – продолжил генерал.

5 июня Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил Гринкевича на должность главнокомандующего войсками НАТО в Европе. Помимо должности в Альянсе он будет занимать пост руководителя Европейского командования Вооруженных сил США.

Гринкевич заменит генерала Кристофера Каволи, который находится на этих должностях с июля 2022 года.