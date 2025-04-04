Генерал НАТО: Не думаю, что украинское поражение в войне с Россией неизбежно

Кристофер Каволи (Фото: EPA / OLIVIER MATTHYS)

В НАТО не могут представить масштабное наступление Украины на фронте сейчас. Однако это не означает, что Украина обречена на поражение, заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в Сенате 3 апреля.

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"Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина терпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение неизбежно", – сказал он.

Генерал подчеркнул, что в войне вообще нет ничего неизбежного. Украина, по его словам, сейчас находится на очень сильных оборонных позициях, улучшает способность генерировать силу и укреплять существующие позиции.

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Перед этим специальный посланник президента США по Украине и России генерал-лейтенант Кит Келлог заявлял, что верит в то, что США "на пороге" достижения перемирия между Украиной и Россией.