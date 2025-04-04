Генерал НАТО: Не думаю, что украинское поражение в войне с Россией неизбежно
В НАТО не могут представить масштабное наступление Украины на фронте сейчас. Однако это не означает, что Украина обречена на поражение, заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в Сенате 3 апреля.
"Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина терпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение неизбежно", – сказал он.
Генерал подчеркнул, что в войне вообще нет ничего неизбежного. Украина, по его словам, сейчас находится на очень сильных оборонных позициях, улучшает способность генерировать силу и укреплять существующие позиции.
Перед этим специальный посланник президента США по Украине и России генерал-лейтенант Кит Келлог заявлял, что верит в то, что США "на пороге" достижения перемирия между Украиной и Россией.
- Также генерал Каволи заявлял, что к развертыванию в Украине готовится больше F-16. Он подчеркнул, что истребители в Украине "активны", они "действуют и летают каждый день".
- 2 апреля в ОП заявили, что российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 000 человек.
- Президент Зеленский заявлял, что дожать Россию к прекращению огня можно в ближайшие недели или месяцы.