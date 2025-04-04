Генерал НАТО: Не думаю, що українська поразка у війні з Росією є неминучою

Крістофер Каволі (Фото: EPA / OLIVIER MATTHYS)

У НАТО не можуть уявити масштабний наступ України на фронті зараз. Однак це не означає, що Україна приречена на поразку, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі на слуханнях у Сенаті 3 квітня.

"Сидячи тут зараз, важко уявити великий український наступ, який очистить кожен квадратний сантиметр України від ворога. Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою", – сказав він.

Генерал підкреслив, що у війні взагалі немає нічого неминучого. Україна, за його словами, зараз перебуває на дуже сильних оборонних позиціях, покращує здатність генерувати силу і зміцнювати наявні позиції.

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Перед цим спеціальний посланник президента США з питань України та Росії генерал-лейтенант Кіт Келлог заявляв, що вірить у те, що США "на порозі" досягнення перемир’я між Україною та Росією.