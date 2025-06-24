Кандидат Трампа на посаду командувача НАТО в Європі вважає, що Україна може перемогти

Люди борються із завзятістю, якщо батьківщині загрожує небезпека, заявив Алексус Гринкевич, коментуючи війну РФ проти України

Алексус Гринкевич (Фото: Samuel King/US Air Force)

Україна може перемогти у війні з Росією, вважає кандидат від президента США Дональда Трампа на посаду головнокомандувача військами НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Таку думку він висловив під час слухань у Сенаті, передає газета The Guardian.

Він заявив, що вірить, що Україна може подолати вторгнення Росії.

"Я думаю, що Україна може перемогти", – сказав Гринкевич, відповідаючи на запитання сенатора Томмі Табервілля про перспективи війни.

"Я думаю, що щоразу, коли вашій батьківщині загрожує небезпека, ви боретеся з такою завзятістю, яку нам важко уявити", – продовжив генерал.

5 червня Трамп висунув генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Гринкевича на посаду головнокомандувача військами НАТО в Європі. Окрім посади в Альянсі він обійматиме пост керівника Європейського командування Збройних сил США.

Гринкевич замінить генерала Крістофера Каволі, який перебуває на цих посадах з липня 2022 року.