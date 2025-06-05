Трамп висунув Гринкевича на пост верховного головнокомандувача НАТО у Європі
Президент США Дональд Трамп висунув генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Алексуса Гринкевича на посаду головнокомандувача військами НАТО в Європі. Про це повідомив міністр оборони Штатів Піт Гегсет.
За словами посадовця, Альянс також погодився призначити Гринкевича на цю посаду.
Традиційно, окрім посади у НАТО, військовий також стане керівником Європейського командування Збройних сил США.
Гринкевич замінить генерала Крістофера Каволі, який перебуває на цих посадах з липня 2022 року.
Серед іншого, він брав участь у лобіюванні та координації військової допомоги Україні. За даними The New York Times, воєначальник просунув ідею з переданням Києву систем HIMARS, а також одним з основних представників США у спільному україно-американському штабі у німецькому Вісбадені. З приходом Трампа ця взаємодія почала згортатися, а роль у координації військової допомоги союзників у Штатів забрало НАТО (детальніше тут).
Наразі Гринкевич обіймає посаду директора з операцій в Об'єднаному комітеті начальників штабів США (головному робочому органі управління американськими військами).
Раніше, 30 травня джерела агенції Reuters повідомили, що Трамп передумав передавати європейцям командування Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі й вирішив номінувати Гринкевича.
- 4 червня міністр оборони США вперше не взяв участь у засіданні формату "Рамштайн". Водночас Вашингтон був представлений на рівні посла при НАТО Вітакера. Проте нову військову допомогу Штати не оголошували.
- На запитання, чи планує Вашингтон виходити з НАТО, глава Пентагону Гегсет відповів, що "це не те, що ми тут обговорюємо". Таку заяву чиновник зробив на полях зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.