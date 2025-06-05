Трамп висунув Гринкевича на пост верховного головнокомандувача НАТО у Європі

Альянс також погодився з кандидатурою

Алексус Гринкевич (Фото: U.S. Air Force)

Президент США Дональд Трамп висунув генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил Алексуса Гринкевича на посаду головнокомандувача військами НАТО в Європі. Про це повідомив міністр оборони Штатів Піт Гегсет.

За словами посадовця, Альянс також погодився призначити Гринкевича на цю посаду.

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Традиційно, окрім посади у НАТО, військовий також стане керівником Європейського командування Збройних сил США.

Гринкевич замінить генерала Крістофера Каволі, який перебуває на цих посадах з липня 2022 року.

Серед іншого, він брав участь у лобіюванні та координації військової допомоги Україні. За даними The New York Times, воєначальник просунув ідею з переданням Києву систем HIMARS, а також одним з основних представників США у спільному україно-американському штабі у німецькому Вісбадені. З приходом Трампа ця взаємодія почала згортатися, а роль у координації військової допомоги союзників у Штатів забрало НАТО (детальніше тут).

Наразі Гринкевич обіймає посаду директора з операцій в Об'єднаному комітеті начальників штабів США (головному робочому органі управління американськими військами).

Раніше, 30 травня джерела агенції Reuters повідомили, що Трамп передумав передавати європейцям командування Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі й вирішив номінувати Гринкевича.