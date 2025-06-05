У Трампа відповіли, чи планує Вашингтон виходити з НАТО

Штатам було "дуже приємно" чути, як союзники говорять, що їм потрібно більше витрачати на оборону, заявив Гегсет

Піт Гегсет (Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA)

На запитання, чи планує Вашингтон виходити з НАТО, глава Пентагону Піт Гегсет відповів, що "це не те, що ми тут обговорюємо". Таку заяву чиновник зробив під час спілкування з журналістами на полях зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, передає телеканал Sky News.

Гегсет заявив, що було "дуже приємно" чути, як союзники говорять, що їм потрібно більше витрачати на оборону. Адміністрація Дональда Трампа послідовно виступає за те, щоб ці витрати збільшилися до5% у всіх країнах-членах Альянсу.

Журналіст запитав главу Пентагону, чи розглядають Штати можливість виходу з НАТО, якщо відчують, що союзники недостатньо активізуються.

"Це не те, що ми тут [на зустрічі міністрів] обговорюємо", – відповів міністр оборони Штатів.

Він додав, що Альянс "несвідомо йшов до неактуальності", й заявив, що країни подякували Трампу за "відродження" НАТО.