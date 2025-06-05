У Трампа ответили, планирует ли Вашингтон выходить из НАТО

Штатам было "очень приятно" слышать, как союзники говорят, что им нужно больше тратить на оборону, заявил Хегсет

Пит Гегсет (Фото: HOW HWEE YOUNG / EPA)

На вопрос, планирует ли Вашингтон выходить из НАТО, глава Пентагона Пит Хегсет ответил, что "это не то, что мы здесь обсуждаем". Такое заявление он рассказал во время общения с журналистами на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, передает телеканал Sky News.

Хегсет заявил, что было "очень приятно" слышать, как союзники говорят, что им нужно больше тратить на оборону. Администрация Дональда Трампа последовательно выступает за то, чтобы эти расходы увеличились до 5% во всех странах-членах Альянса.

Журналист спросил главу Пентагона, рассматривают ли Штаты возможность выхода из НАТО, если почувствуют, что союзники недостаточно активизируются.

"Это не то, что мы здесь [на встрече министров] обсуждаем", – ответил министр обороны Штатов.

Он добавил, что Альянс "бессознательно шел к неактуальности", и заявил, что страны поблагодарили Трампа за "возрождение" НАТО.