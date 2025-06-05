У Трампа ответили, планирует ли Вашингтон выходить из НАТО
На вопрос, планирует ли Вашингтон выходить из НАТО, глава Пентагона Пит Хегсет ответил, что "это не то, что мы здесь обсуждаем". Такое заявление он рассказал во время общения с журналистами на полях встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, передает телеканал Sky News.
Хегсет заявил, что было "очень приятно" слышать, как союзники говорят, что им нужно больше тратить на оборону. Администрация Дональда Трампа последовательно выступает за то, чтобы эти расходы увеличились до 5% во всех странах-членах Альянса.
Журналист спросил главу Пентагона, рассматривают ли Штаты возможность выхода из НАТО, если почувствуют, что союзники недостаточно активизируются.
"Это не то, что мы здесь [на встрече министров] обсуждаем", – ответил министр обороны Штатов.
Он добавил, что Альянс "бессознательно шел к неактуальности", и заявил, что страны поблагодарили Трампа за "возрождение" НАТО.
- 30 мая источники Reuters сообщили, что американский президент передумал передавать европейцам командование Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и уже определился с кандидатурой нового главнокомандующего.
- 4 июня министр обороны США впервые не принял участие в заседании формата "Рамштайн". В то же время Вашингтон был представлен на уровне посла при НАТО Уитакера. Однако новую военную помощь Штаты не объявляли.