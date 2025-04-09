Кандидат в лидеры Франции хочет выселять мигрантов на отдаленные острова. Ему ответили
Кандидат на пост президента Франции Лоран Вокье предложил отправить мигрантов, ожидающих депортации, на отдаленные острова Сен-Пьер и Микелон у побережья Канады. Это вызвало возмущения, передает Reuters и lematin.
8 апреля он предложил "заключить под стражу опасных лиц" с обязательством покинуть территорию (OQTF). Отмечается, что таким образом он хочет оказать на них давление, чтобы мигранты согласились вернуться в свою страну.
"Я предлагаю, чтобы опасные иностранцы, подпадающие под действие OQTF, были помещены в центр содержания под стражей в Сен-Пьере и Микелоне. У них будет только одна альтернатива: либо отправиться в Сен-Пьер и Микелон, либо вернуться домой", – сказал Вокье и продублировал свое заявление в соцсети 9 апреля.
Он заявил, что надеется на "сдерживающий эффект" климата французского архипелага, который расположен в 4000 км от материковой Франции возле Канады. По словам политика, средняя температура там составляет пять градусов по Цельсию, а 146 дней в году там идут дожди и снегопады.
"Я думаю, что довольно скоро это заставит всех задуматься", – сказал глава Республиканской партии в нижней палате парламента.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру, который сейчас отвечает за заморские территории, заявил, что ни одна территория страны не заслуживает того, чтобы с ней обращались как с "зоной вылета".
"Принудительное изгнание — это метод колонизатора, а не избранного должностного лица Французской Республики", — сказал он.
Лидер крайне правых сил Марин Ле Пен также раскритиковала идею Вокье.
"Место для мигрантов — в их стране, а не на территории Франции. Жители Сен-Пьера и Микелона — не граждане второго сорта", — заявила она на своей странице в X.
Коллеги по партии предположили, что заявление Вокье могло дисквалифицировать его как потенциального кандидата в президенты. В комментарии Reuters один неназванный консервативный законодатель сообщил, что в партии сперва подумали, что это фейковая новость.
"Это показывает, что он не остановится ни перед чем, даже перед самыми экстремальными предложениями", – сказал собеседник.
- 24 марта сообщалось, что администрация Трампа лишит легального статуса более 500 000 мигрантов.
- 7 апреля Служба внешней разведки сообщила, что в РФ создали новую структуру для контроля и депортации мигрантов.
- 9 апреля Reuters сообщал, что Трамп планирует штрафовать мигрантов почти на $1000 в день и изымать их имущество.