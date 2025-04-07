В РФ создали новую структуру для контроля и депортации мигрантов – Служба внешней разведки

Новая служба перетянет на себя теневые денежные потоки, связанные с криминальными схемами вокруг нелегалов, заявили в разведке

Мигранты в России (Фото: ресурс оккупантов)

В России создана новая служба, задача которой состоит в выявлении, контроле и принудительной депортации нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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По данным СВР, служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан будет действовать при Министерстве внутренних дел России. Ее задача состоит в выявлении, контроле и принудительной депортации нелегальных мигрантов.

В разведке утверждают, что создание нового "правоохранительного" подразделения происходит в преддверии завершения срока "президентского предупреждения" о легализации статуса иностранцев, находящихся в РФ нелегально. Они обязаны либо покинуть страну, либо узаконить свое пребывание до 30 апреля 2025 года. После этого такие лица могут быть депортированы за пределы России.

СВР напомнила, что в Кремле ждут ухудшения криминогенной ситуации. Именно поэтому Москва рассматривает исламизацию российского населения как одну из угроз функционирования режима. Создание отдельной структуры, которая будет заниматься нелегальными мигрантами, свидетельствует о конфликтности в миграционной сфере.

Помимо задекларированной цели разграничить функции работы с российскими гражданами и контроля за иностранцами новая служба перетянет на себя теневые денежные потоки, связанные с уголовными схемами вокруг нелегалов.

Неслучайно ведомство возглавил вновь назначенный первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть, входящий в рейтинг самых богатых силовиков России по версии Forbes, добавили в разведке.

14 февраля 2024 года ГУР обнародовало список сирийских наемников, завербованных РФ. В список входит 141 наемник.

В марте Коордштаб сообщал, что Россия из-за потерь и трудностей с мобилизацией привлекает к войне с Украиной все больше иностранцев.