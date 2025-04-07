У Росії створили нову структуру для контролю й депортації мігрантів – Служба зовнішньої розвідки

Нова служба перетягне на себе тіньові грошові потоки, пов’язані з кримінальними схемами навколо нелегалів, заявили в розвідці

Мігранти в Росії (Фото: ресурс окупантів)

У Росії створено нову службу, завдання якої полягатиме у виявленні, контролі та примусовій депортації нелегальних мігрантів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, служба з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян діятиме при Міністерстві внутрішніх справ Росії. Її завдання полягатиме у виявленні, контролі та примусовій депортації нелегальних мігрантів.

У розвідці стверджують, що створення нового "правоохоронного" підрозділу відбувається напередодні завершення строку "президентського попередження" щодо легалізації статусу іноземців, які перебувають у РФ нелегально. Вони зобов’язані або залишити країну, або узаконити своє перебування до 30 квітня 2025 року. Після цього такі особи можуть бути депортовані за межі Росії.

СЗР нагадала, що у Кремлі чекають погіршення криміногенної ситуації. Саме тому Москва розглядає ісламізацію російського населення як одну із загроз функціонування режиму. Створення окремої структури, що займатиметься нелегальними мігрантами, засвідчує конфліктності у міграційній сфері.

Окрім задекларованої мети розмежувати функції роботи з російськими громадянами й контролю за іноземцями, нова служба перетягне на себе тіньові грошові потоки, пов’язані із кримінальними схемами навколо нелегалів.

Невипадково відомство очолив новопризначений перший заступник міністра внутрішніх справ Андрій Кікоть, який входить до рейтингу найбагатших силовиків Росії за версією Forbes, додали у розвідці.

14 лютого 2024 року ГУР оприлюднило список сирійських найманців, завербованих РФ. До списку входить 141 найманець.

У березні Коордштаб повідомляв, що Росія через втрати та труднощі з мобілізацією залучає до війни з Україною дедалі більше іноземців.