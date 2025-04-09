Кандидат у лідери Франції хоче виселяти мігрантів на віддалені острови. Йому відповіли

У партії вважають, що ця заява дискваліфікувала його з кандидатів на лідера країни

Лоран Вок'є (Фото: x.com/laurentwauquiez)

Кандидат на пост президента Франції Лоран Вок'є запропонував відправити мігрантів, які чекають на депортацію, на віддалені острови Сен-П'єр і Мікелон біля узбережжя Канади. Це викликало обурення, передає Reuters та lematin.

8 квітня він запропонував "взяти під варту небезпечних осіб" із зобов'язанням залишити територію (OQTF). Зазначається, що таким чином він хоче тиснути на них, щоб мігранти погодилися повернутися до своєї країни.

"Я пропоную, щоб небезпечні іноземці, які підпадають під дію OQTF, були поміщені в центр утримання під вартою в Сен-П'єрі та Мікелоні. У них буде тільки одна альтернатива: або вирушити до Сен-П'єра і Мікелону, або повернутися додому", – сказав Вок'є і продублював свою заяву в соцмережі.

Він заявив, що сподівається на "стримувальний ефект" клімату французького архіпелагу, який розташований за 4000 км від материкової Франції біля Канади. За словами політика, середня температура там становить п'ять градусів за Цельсієм, а 146 днів на рік там йдуть дощі та снігопади.

"Я думаю, що досить скоро це змусить усіх замислитися", – сказав голова Республіканської партії у нижній палаті парламенту.

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру, який зараз відповідає за заморські території, заявив, що жодна територія країни не заслуговує на те, щоб із нею поводилися як із "зоною вильоту".

"Примусове вигнання – це метод колонізатора, а не обраної посадової особи Французької Республіки", – сказав він.

Лідерка украй правих сил Марін Ле Пен також розкритикувала ідею Вок'є.

"Місце для мігрантів – у їхній країні, а не на території Франції. Жителі Сен-П'єра та Мікелону – не громадяни другого сорту", – заявила вона на своїй сторінці у X.

Колеги по партії припустили, що заява Вок'є могла дискваліфікувати його як потенційного кандидата у президенти. У коментарі Reuters один неназваний консервативний законодавець повідомив, що у партії спочатку подумали, що це фейкова новина.

"Це показує, що він не зупиниться ні перед чим, навіть перед екстремальними пропозиціями", – сказав співрозмовник.

Довідка. Сен-П'єр та Мікелон – малонаселений архіпелаг під керуванням Франції, розташований біля узбережжя північної Канади. Острови залишаються поза Шенгенською зоною вільного переміщення, попри те, що є частиною Франції. Населення – 7084 особи, згідно з переписом 2023 року.