Адміністрація Трампа позбавить легального статусу понад 500 000 мігрантів

Дональд Трамп (Фото: Stefani Reynolds/EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинить дію законного статусу для більш ніж 500 000 мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Про це повідомив телеканал CNN.

Йдеться про низку програм тимчасового дозволу на перебування часів 46-го президента США Джо Байдена.

Мігрантам, які брали участь у програмах, наказали покинути країну до 24 квітня, тобто протягом 30 днів після публікації повідомлення у федеральному реєстрі.

У січні цього року Міністерство внутрішньої безпеки оголосило про поступове припинення подібних програм, які давали змогу деяким мігрантам тимчасово жити й працювати в США.

У відомстві стверджують, що адміністрація Байдена зловжила гуманітарним правом на програми тимчасового дозволу на перебування, поширивши його на громадян кількох країн. У результаті до країни заїхали 1,5 млн мігрантів, йдеться в пресрелізі.

"Усе це було припинено в перший же день правління адміністрації Трампа", – зазначили в Міністерстві внутрішньої безпеки, додавши, що всіх мігрантів розглядатимуть на індивідуальній основі.

21 січня 2025 року Трамп обмежив автоматичне громадянство США для дітей нелегалів і "візових туристів". Уже 23 січня суд тимчасово заблокував цей указ, але Трамп заявив про подання апеляції.

24 січня речниця Білого дому Лівітт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.

7 лютого повідомлялося, що американські посадовці тримали понад 100 депортованих зі США індійських мігрантів у кайданах протягом усього 40-годинного польоту додому.