Администрация Трампа лишит легального статуса более 500 000 мигрантов
Администрация президента США Дональда Трампа прекратит действие законного статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN.
Речь идет о ряде программ временного разрешения на пребывание времен 46-го президента США Джо Байдена.
Мигрантам, участвовавшим в программах, приказали покинуть страну до 24 апреля, то есть в течение 30 дней после публикации сообщения в федеральном реестре.
В январе этого года Министерство внутренней безопасности объявило о постепенном прекращении подобных программ, позволяющих некоторым мигрантам временно жить и работать в США.
В ведомстве утверждают, что администрация Байдена злоупотребила гуманитарным правом на программы временного разрешения на пребывание, распространив его на граждан нескольких стран. В результате в страну въехали 1,5 млн мигрантов, говорится в пресс-релизе.
"Все это было прекращено в первый же день правления администрации Трампа", — отметили в Министерстве внутренней безопасности, добавив, что все мигранты будут рассматриваться на индивидуальной основе.
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