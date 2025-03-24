Администрация Трампа лишит легального статуса более 500 000 мигрантов

Они должны покинуть Соединенные Штаты в течение 30 дней, то есть до 24 апреля

Дональд Трамп (Фото: Stefani Reynolds/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа прекратит действие законного статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Речь идет о ряде программ временного разрешения на пребывание времен 46-го президента США Джо Байдена.

Мигрантам, участвовавшим в программах, приказали покинуть страну до 24 апреля, то есть в течение 30 дней после публикации сообщения в федеральном реестре.

В январе этого года Министерство внутренней безопасности объявило о постепенном прекращении подобных программ, позволяющих некоторым мигрантам временно жить и работать в США.

В ведомстве утверждают, что администрация Байдена злоупотребила гуманитарным правом на программы временного разрешения на пребывание, распространив его на граждан нескольких стран. В результате в страну въехали 1,5 млн мигрантов, говорится в пресс-релизе.

"Все это было прекращено в первый же день правления администрации Трампа", — отметили в Министерстве внутренней безопасности, добавив, что все мигранты будут рассматриваться на индивидуальной основе.

21 января 2025 года Трамп ограничил автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов". Уже 23 января суд временно заблокировал этот указ, но Трамп заявил о подаче апелляции.

24 января пресс-секретарь Белого дома Ливитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.

7 февраля сообщалось, что американские чиновники держали более 100 депортированных из США индийских мигрантов в кандалах в течение всего 40-часового полета домой.