Пентагон направляет к границе с Мексикой 3000 военных и технику – WP

Пит Хегсет (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет приказал направить около 3000 военнослужащих на южную границу, включая солдат механизированной бригады, оснащенной бронированными боевыми машинами Stryker. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Глава Пентагона подписал соответствующие приказы в пятницу, 28 февраля, сообщили два чиновника.

По словам официальных лиц, речь идет об отправке солдат в основном со второй бригады Stryker четвертой пехотной дивизии в Форт-Карсоне (штат Колорадо). К ним также присоединятся солдаты, специализирующиеся на инженерии, разведке и связях с общественностью.

Впоследствии Пентагон официально подтвердил увеличения присутствия на границе с Мексикой, однако цифр не назвал.

"Хегсет приказал развернуть бригадную боевую группу Stryker и вертолетное подразделение для усиления и расширения текущих операций по обеспечению безопасности границы с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности США", – говорится в заявлении.

Войска прибудут в ближайшие недели. Около 2400 солдат будут развернуты в боевой группе бригады Stryker, а еще 550 – в авиационном подразделении, сказал чиновник в сфере обороны, говоривший на условиях анонимности.

Хегсет заявил в социальной сети X (бывший Twitter), что администрация "серьезно настроена на 100% оперативный контроль южной границы".

Миссия планировалась с января и состоится, несмотря на резкое сокращение пересечения границы с момента возвращения действующего президента США Дональда Трампа в Белый дом. Хегсет сказал во время поездки на границу в феврале, что на столе есть все варианты поддержки усилий американского президента остановить нелегальную миграцию.

Несколько тысяч американских военнослужащих уже привлечены, главным образом помогая Таможенно-пограничной службе США в выявлении и задержании мигрантов, пытающихся нелегально попасть в страну.