Мексика размещает на границе с США 10 000 бойцов Национальной гвардии

Войска уже передислоцированы в 18 городов и поселков вдоль границы с США

Клаудия Шейнбаум (Фото: Jose Mendez/EPA)

В рамках соглашения с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом об отмене высоких пошлин сроком на месяц президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала отправить 10 000 бойцов Национальной гвардии к американской границе, чтобы предотвратить торговлю наркотиками. Об этом сообщила газета The New York Times.

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В материале говорится, что, вероятно, это соглашение создаст сильное давление на Национальную гвардию, силу, которой всего несколько лет, недавно переданную под контроль мексиканской армии.

В отличие от США, в Мексике нет специального пограничного патруля. Поскольку работникам иммиграционной службы запрещено носить оружие, Мексика полагается на военных и Национальную гвардию, чтобы охранять границу.

В последние годы Мексика полагается на Национальную гвардию, чтобы помочь сдержать нелегальную миграцию в США. В 2019 году под давлением Трампа тогдашний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил нацгвардейцев на границу с Гватемалой.

Теперь эту силу, которая насчитывает около 130 000 бойцов, просят помочь остановить поток наркотиков на север. Шейнбаум сказала, что 10 000 человек будут выведены из других регионов страны, не предоставив конкретных подробностей.

Она тоже не сказала, сколько это будет стоить. Правительство Мексики заявило во вторник, что войска уже передислоцированы в 18 городов и поселков вдоль границы с США.

1 февраля 2025 года Трамп распорядился ввести пошлину в размере 25% на все мексиканские и канадские товары с 4 февраля. На следующий день Канада и Мексика объявили о введении пошлин против США в ответ на меры американского президента.

3 февраля Шейнбаум заявила, что введение Соединенными Штатами 25% пошлин на мексиканские товары приостановлено на месяц после разговора с Трампом.