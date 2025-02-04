Мексика розгортає на кордоні зі США 10 000 бійців Національної гвардії

Війська вже передислоковані до 18 міст і селищ уздовж кордону зі США

Клаудія Шейнбаум (Фото: Jose Mendez/EPA)

У межах угоди з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо скасування високих мит терміном на місяць президентка Мексики Клаудія Шейнбаум пообіцяла відправити 10 000 бійців Національної гвардії до американського кордону, щоб запобігти торгівлі наркотиками. Про це повідомила газета The New York Times.

У матеріалі йдеться, що, ймовірно, ця угода створить сильний тиск на Національну гвардію, силу, якій лише кілька років, і яка нещодавно була передана під контроль мексиканської армії.

На відміну від США, у Мексиці немає спеціального прикордонного патруля. Оскільки працівникам імміграційної служби заборонено носити зброю, Мексика покладається на військових і Національну гвардію, щоб охороняти кордон.

Останніми роками Мексика значною мірою покладається на Національну гвардію, щоб допомогти стримати нелегальну міграцію до США. У 2019 році під тиском Трампа тодішній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор спрямував нацгвардійців на кордон із Гватемалою.

Тепер цю силу, яка налічує загалом близько 130 000 бійців, просять допомогти зупинити потік наркотиків на північ. Шейнбаум сказала, що 10 000 людей будуть виведені з інших регіонів країни, не надавши конкретних подробиць.

Вона також не сказала, скільки це буде коштувати. Уряд Мексики заявив у вівторок, що війська вже передислоковані до 18 міст і селищ уздовж кордону зі США.

1 лютого 2025 року Трамп розпорядився запровадити мито у розмірі 25% на всі мексиканські й канадські товари з 4 лютого. Наступного дня Канада та Мексика оголосили про введення мит проти США у відповідь на заходи американського президента.

3 лютого Шейнбаум заявила, що запровадження Сполученими Штатами 25% мит на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з Трампом.