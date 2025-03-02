Пентагон направляє до кордону з Мексикою 3000 військових і техніку – WP

Піт Гегсет (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет наказав направити близько 3000 військовослужбовців до південного кордону, зокрема солдатів механізованої бригади, оснащеної броньованими бойовими машинами Stryker. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських посадовців.

Глава Пентагону підписав відповідні накази в п'ятницю, 28 лютого, повідомили двоє посадовців.

За словами офіційних осіб, ідеться про відправлення солдатів здебільшого з другої бригади Stryker четвертої піхотної дивізії у Форт-Карсоні (штат Колорадо). До них також приєднаються солдати, які спеціалізуються на інженерії, розвідці та зв'язках із громадськістю.

Згодом Пентагон офіційно підтвердив збільшення присутності на кордоні з Мексикою, однак цифр не назвав.

"Гегсет наказав розгорнути бригадну бойову групу Stryker і вертолітний підрозділ для посилення і розширення поточних операцій із забезпечення безпеки кордону з метою закриття кордону і захисту територіальної цілісності США", – йдеться в заяві.

Війська прибудуть найближчими тижнями. Близько 2400 солдатів будуть розгорнуті в бойовій групі бригади Stryker, а ще 550 – в авіаційному підрозділі, сказав посадовець у сфері оборони, який говорив на умовах анонімності.

Гегсет заявив у соціальній мережі X (колишній Twitter), що адміністрація "серйозно налаштована на 100% оперативний контроль південного кордону".

Місія планувалася з січня і відбувається попри різке скорочення перетину кордону з моменту повернення чинного президента США Дональда Трампа до Білого дому. Гегсет сказав під час поїздки до кордону в лютому, що на столі є всі варіанти підтримки зусиль американського президента зупинити нелегальну міграцію.

Кілька тисяч американських військовослужбовців уже залучені, головним чином допомагаючи Митно-прикордонній службі США у виявленні та затриманні мігрантів, які намагаються нелегально потрапити до країни.