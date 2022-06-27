Канцлер Австрии об обстреле Киева: Я не понимаю, как можно совершать такие преступления
27.06.2022, 01:13
Последствия ракетного обстрела Киева (Фото: КГГА)
Канцлер Австрии Карл Нехаммер опубликовал у себя в Facebook фотографии последствий ракетного обстрела Киева, который российские оккупанты совершили утром 26 июня. Он призвал остановить кровопролитие.
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Нехаммер подчеркнул, что фотографии, которые австрийцам передали из мэрии Киева, проверены и подтверждены как подлинные.
"Жестокие ракетные обстрелы мирных жителей невыносимы. Я не понимаю, как можно совершать такие преступления. Кровопролитие должно наконец прекратиться", – написал канцлер Австрии.
- 26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом в центральной части города.
- Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что ответом на усиленные ракетные обстрелы украинских городов со стороны России должно стать ужесточение западных санкций и развертывание эффективной системы противоракетной обороны в Украине. А в перспективе речь должна идти о демилитаризации как минимум европейской части государства-террориста.
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