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Канцлер Австрии: Украина должна получить статус кандидата в ЕС только вместе с Молдовой

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 21:03
Канцлер Австрии: Украина должна получить статус кандидата в ЕС только вместе с Молдовой - Фото
Карл Нехаммер (фото - ЕРА)

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС только вместе со странами Западных Балкан и Молдовой. Об этом он сказал во время визита в Эстонию, сообщает Kronen Zeitung.

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По словам Нехаммера, это предложение президента Франции Эмманюэля Макрона. Он призвал к "осторожности и честности в этом обсуждении", худшим примером которого является статус Турции, который она получила 59 лет назад.

  • Ранее канцлер Австрии заявлял, что Украине и Молдове понадобится промежуточный формат, прежде чем они смогут претендовать на полноценное членство в Евросоюзе. 
  • Дания выступает против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС,  поскольку Киев на "очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС.
  • Польша и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены в Европейский Союз. С Францией и Германией идут переговоры.
Вадим Ребрина
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ЕС австрия Молдова карл нехаммер
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