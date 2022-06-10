Канцлер Австрии: Украина должна получить статус кандидата в ЕС только вместе с Молдовой

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Украина должна получить статус кандидата на вступление в ЕС только вместе со странами Западных Балкан и Молдовой. Об этом он сказал во время визита в Эстонию, сообщает Kronen Zeitung.

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По словам Нехаммера, это предложение президента Франции Эмманюэля Макрона. Он призвал к "осторожности и честности в этом обсуждении", худшим примером которого является статус Турции, который она получила 59 лет назад.

Ранее канцлер Австрии заявлял, что Украине и Молдове понадобится промежуточный формат, прежде чем они смогут претендовать на полноценное членство в Евросоюзе.

Дания выступает против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, поскольку Киев на "очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в ЕС.

Польша и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены в Европейский Союз. С Францией и Германией идут переговоры.

Вадим Ребрина

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