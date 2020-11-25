Карантин выходного дня оспорили в суде, с Кабмина просят взыскать 500 000 грн

Иск против Кабинета министров с требованием отменить карантин выходного дня подан жителем Черниговской области в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Помимо отмены карантина, истец просит суд взыскать с Кабмина в его пользу компенсацию за моральный вред в размере 500 000 грн.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу. Ранее в ОАСК уже были поданы три иска об отмене карантина выходного дня, по двум из них открыты производства.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.

По данным МВД, карантина на выходных придерживаются 95% предпринимателей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.

На прошлой неделе в Украине трижды фиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19.

Денис Юдин

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