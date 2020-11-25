Карантин выходного дня оспорили в суде, с Кабмина просят взыскать 500 000 грн
25.11.2020, 10:56
Окружной админсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
Иск против Кабинета министров с требованием отменить карантин выходного дня подан жителем Черниговской области в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Помимо отмены карантина, истец просит суд взыскать с Кабмина в его пользу компенсацию за моральный вред в размере 500 000 грн.
Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу. Ранее в ОАСК уже были поданы три иска об отмене карантина выходного дня, по двум из них открыты производства.
- 11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС.
- По данным МВД, карантина на выходных придерживаются 95% предпринимателей.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.
- На прошлой неделе в Украине трижды фиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии