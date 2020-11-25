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Карантин выходного дня оспорили в суде, с Кабмина просят взыскать 500 000 грн

25.11.2020, 10:56
Карантин выходного дня оспорили в суде, с Кабмина просят взыскать 500 000 грн - Фото
Окружной админсуд Киева (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иск против Кабинета министров с требованием отменить карантин выходного дня подан жителем Черниговской области в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Помимо отмены карантина, истец просит суд взыскать с Кабмина в его пользу компенсацию за моральный вред в размере 500 000 грн.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу. Ранее в ОАСК уже были поданы три иска об отмене карантина выходного дня, по двум из них открыты производства.

Денис Юдин
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ОАСК кабмин карантин выходного дня

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