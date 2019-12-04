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Касько рассказал об отношениях с Богданом

Касько рассказал об отношениях с Богданом - Фото
Виталий Касько (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.12.2019, 11:21

Первый заместитель генпрокурора отметил, что ему не звонит глава Офиса президента

Первый заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что давнее знакомство с главой Офиса президента Андреем Богданом ему не мешает в работе. Об этом он сообщил в интервью theБабелю.

"Я с ним учился, отношения были хорошие. В каких-то вопросах мы сотрудничали, в некоторых процессах были по разные стороны. Но наше знакомство и не помогает, и не мешает: он работает в Офисе, я - в Генеральной прокуратуре", - отметил Касько.

Отвечая на вопрос, звонит ли ему Богдан, Касько сказал: "Нет. Вы знаете, что я также возглавляю рабочую группу по уголовной юстиции, и несколько раз мы виделись на этих совещаниях".

  • 13 ноября руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что имеет рабочие отношения с Богданом, а также опроверг информацию об их якобы драке.

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