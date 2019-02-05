"Катю не просто убили, а пытали": фото Гандзюк после нападения

Екатерина Гандзюк

Отец советницы мэра Харькова Екатерины Гандзюк Виктор выложил в своем Facebook фото девушки, сделанные после нападения на нее. 4 февраля - полгода со дня нападения и три месяца - со дня смерти.

"Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны по всему телу. Сожженные волосы. Обожженные глаза. Постоянная невыносимая боль. Длительные изнуряющие лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови…", - написал он.

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"Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно", - написал также Виктор Гандзюк.

31 июля прошлого года в девушку плеснули серной кислотой. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство.



4 февраля генпрокурор Юрий Луценко пообещал назвать подозреваемых в заказе нападения.