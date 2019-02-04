Убийство Гандзюк: Луценко сказал, когда назовут имена заказчиков

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В прокуратуре обещают назвать подозреваемых в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк до президентских выборов, которые пройдут 31 марта 2019 года. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Немного осталось. Дайте следователям и прокурорам сделать свою работу. Это будет. Это будет до выборов", - сказал он, уточнив, что речь идет именно о заказчиках.

Реклама

Он также отметил, что если бы на заседании парламентской комиссии по расследованию нападений на активистов меньше "безосновательно провозглашали мифы", следствие шло бы быстрее.

30 декабря 2018 года Луценко заявлял, что следствию известен заказчик убийства Гандзюк, его имя будет названо, когда соберут достаточно доказательств.

Ранее адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что разглашая информацию о расследовании, Луценко вредит следствию по делу об убийстве.

5 ноября ГПУ объединила два уголовных производства по умышленному убийству Гандзюк в одно, которое будет вести СБУ. 31 июля неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Ганздюк. 4 ноября она умерла. Полиция переквалифицировала уголовное производство в умышленное убийство.

Читайте также: СБУ назвала новую версию убийства Гандзюк: замешаны чиновники ОГА