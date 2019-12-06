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Казахстан: художник пытался извиниться за слова Токаева: видео

Казахстан: художник пытался извиниться за слова Токаева: видео - Фото
Художника не стали задерживать, но плакат отобрали (Фото: скриншот из видео)
06.12.2019, 15:38

Он выступил против высказываний президента Казахстана о Крыме

Казахский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с протестом против высказываний президента Казахстана Касым-Жомрата Токаева о Крыме. Об этом сообщает местная редакция Радио Свобода.

Художник пытался развернуть плакат с изображением перечеркнутой головы осла и надписью "вибачте за нього", однако полиция помешала ему это сделать. "Вот этот плакат сорвали у меня с рук полицаи... Выходит, что президент от имени народа КЗ может... не признать аннексии Крыма путинской Россией, это возмутительно! Я своим действом попытался отрицать это мнение, и прошу прощения за него у украинского народа (на плакате Токаев ассоциируется мной с серым ослом)", - пишет художник в своем Instagram. 

Прибывший патруль не стал задерживать Ахмедьярова и уехал, плакат ему не вернули.

  • 5 декабря в МИД Украины был приглашен посол Республики Казахстан в Украине Самат Ордабаев, которому была донесена позиция Украины о высказывании казахского президента о Крыме. 
  • 4 декабря президент Казахстана Касым-Жомрат Токаев заявил в интервью DW, что не считает действия России в Крыму аннексией. "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - рассказал он.

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