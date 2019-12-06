Казахстан: художник пытался извиниться за слова Токаева: видео

Казахский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с протестом против высказываний президента Казахстана Касым-Жомрата Токаева о Крыме. Об этом сообщает местная редакция Радио Свобода.
Художник пытался развернуть плакат с изображением перечеркнутой головы осла и надписью "вибачте за нього", однако полиция помешала ему это сделать. "Вот этот плакат сорвали у меня с рук полицаи... Выходит, что президент от имени народа КЗ может... не признать аннексии Крыма путинской Россией, это возмутительно! Я своим действом попытался отрицать это мнение, и прошу прощения за него у украинского народа (на плакате Токаев ассоциируется мной с серым ослом)", - пишет художник в своем Instagram.
Прибывший патруль не стал задерживать Ахмедьярова и уехал, плакат ему не вернули.
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