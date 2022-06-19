Казахстан призвал мир полностью отказаться от ядерного оружия. Упомянули войну в Украине

В Казахстане призвали мировые страны полностью отказаться от ядерного оружия до 2045 года, разработав поэтапный план отказа от данных вооружений. Об этом написал глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в колонке для издания Liter.

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По его словам, война России против Украины, а также разговоры о возврате ядерных вооружений и "взаимные угрозы применения ядерного оружия" заставляют задуматься о необходимости запрета и ликвидации ядерного оружия.

"Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН", — написал Тлеуберди.

Он также напомнил слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что сегодня по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, а возможность применения ядерного оружия "стала реальнее, чем в самые мрачные дни холодной войны".

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Дмитрий Гриниченко

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