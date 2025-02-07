Келлог оценил санкции против России на "три из 10" и заявил о готовности Трампа их удвоить

Кит Келлог (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы положить конец ее войне против Украины. Об этом в комментарии New York Post сообщил спецпредставитель американского президента по вопросам Украины и России Кит Келлог.

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По словам Келлога, применение санкций против России оценивается "только тройкой" по шкале от одного до 10 относительно того, насколько болезненным может оказаться экономическое давление.

Сами санкции США – например, нацеленные на прибыльный энергетический сектор России – номинально вдвое выше, но все еще есть возможность их усилить.

"Вы действительно можете усилить санкции – особенно последние санкции [против добычи и экспорта нефти]", – сказал он.

"И если кто-то и понимает рычаги влияния, то это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это на примере того, что он недавно сделал [в решении других внешних проблем]", – добавил Келлог.

Также он рассказал, что в прошлый четверг Трамп собрал всю свою команду в Овальном кабинете. Там обсуждали, что еще можно сделать, чтобы как можно быстрее завершить войну России против Украины.

Хотя Келлог сказал, что Украине нужно будет продолжать военное давление на Россию накануне переговоров, он подверг критике стратегию 46-го президента США Джо Байдена, который обещал оказывать Украине помощь "сколько это будет нужно".

Он считает, что Россия готова к войне на истощение, что не раз доказывала история. Келлог вспомнил, что Советский Союз был готов потерять в Сталинградской битве 700 000 человек. Поэтому, по его мнению, давление на Россию не может быть только военным.

"Вы должны оказывать экономическое давление, вы должны оказывать дипломатическое давление, определенный тип военного давления и рычаги, которые вы намерены использовать для этого, чтобы убедиться, что [это пойдет] туда, куда мы хотим", — пояснил представитель американского президента.

10 января 2025 года США ввели новые санкции против России, под которые попали такие важные для российской экономики компании, как Сургутнефтегаз, Газпром Нефть, Ингосстрах, Альфастрахование и другие.

22 января Трамп заявил, что не исключается введение дополнительных санкций против России, если Путин откажется вести переговоры о прекращении войны.