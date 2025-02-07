Келлог оцінив санкції проти Росії на "три з 10" і заявив про готовність Трампа їх подвоїти

Кіт Келлог (Фото: Shawn Thew/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб покласти край її війні проти України. Про це в коментарі New York Post повідомив спецпредставник американського президента з питань України та Росії Кіт Келлог.

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За словами Келлога, застосування санкцій проти Росії оцінюється "тільки трійкою" за шкалою від одного до 10 щодо того, наскільки болючим може бути економічний тиск.

Самі санкції США – наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії – номінально вдвічі вищі, але все ще є можливість їх посилити.

"Ви дійсно можете посилити санкції – особливо останні санкції [проти видобутку та експорту нафти]", – сказав він.

"І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив [у розв'язанні інших зовнішніх проблем]", – додав Келлог.

Також він розповів, що минулого четверга Трамп зібрав усю свою команду в Овальному кабінеті. Там обговорювали, що ще можна зробити, щоб якнайшвидше завершити війну Росії проти України.

Хоча Келлог сказав, що Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію напередодні переговорів, він розкритикував стратегію 46-го президента США Джо Байдена, який обіцяв надавати Україні допомогу "скільки це буде потрібно".

Він вважає, що Росія готова до війни на виснаження, про що неодноразово доводила історія. Зокрема, Келлог згадав, що Радянський Союз був готовий втратити у Сталінградській битві 700 000 людей. Тому, на його думку, тиск на Росію не може бути лише військовим.

"Ви повинні чинити економічний тиск, ви повинні чинити дипломатичний тиск, певний тип військового тиску та важелі, які ви збираєтеся використовувати для цього, щоб переконатися, що [це піде] туди, куди ми хочемо", – пояснив представник американського президента.

10 січня 2025 року США запровадили нові санкції проти Росії, під які потрапили такі важливі для російської економіки компанії, як Сургутнєфтєгаз, Газпром Нєфть, Інгосстрах, Альфастрахованіє та інші.

22 січня Трамп заявив, що не виключається запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо Путін відмовиться вести переговори про припинення війни.