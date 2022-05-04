"Кем менять? – Хрен знает". Россия не успевает замещать выбитых ВСУ оккупантов: переписка

Силы обороны Украины эффективно воюют против российских оккупантов: это видно по перехваченной переписке контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю РФ, которую выложила Служба безопасности Украины. Из нее следует, что у захватчиков горят планы замещения боевых потерь: в армию России не могут набрать достаточно контрактников, чтобы "компенсировать" тех, которые уже уничтожены в Украине.

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Россиянин, который сейчас находится на оккупированной части Херсонской области, жалуется собеседнице на "сильный недобор" и то, что "никто не хочет подписывать" контракт. Она соглашается.

"У меня в батальоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных, – ред.)", – пишет женщина.

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В ответ оккупант "Серый" жалуется ей на обстановку на фронте: "34 мехбат Карачаевский полностью разъ**али. Они с позиции снялись, послали на*уй командование. Сказали, все бл*ть, навоевались. 80% личного состава [уничтожено]".

Она пишет ему, что "150 дивизии нет, 60% погибли", а "102 дивизия вообще всё; со стороны Киева заходили они".

Оккупант задает ей риторический вопрос: "И кем менять их, спрашивается?", на что получает такой же ответ: "Хрен его знает".

Перехват СБУ за 4 мая: российские оккупанты отправляют домой из Мариуполя караваны с ликвидированными военными РФ, а вместо новых брошенных на это направление танков вывозят подбитый металлолом.

Евгений Пилипенко

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