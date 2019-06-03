Кернес отрицает, что Коломойский консультирует его партию

Геннадий Кернес (скриншот видео)

Мэр Харькова Геннадий Кернес отрицает, что олигарх Игорь Коломойский консультирует или финансирует партию Доверяй делам, которую Кернес создал вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом он сказал в комментарии журналистам проекта Радио Свобода Ньюзрум.

"Я опровергаю эту информацию и не подтверждаю. Никто нас не финансирует", - сказал Кернес.

Мэр Харькова утверждает, что 15 апреля заходил в офис Коломойского в израильской Герцлии якобы лишь затем, чтобы выпить кофе.

"Во-первых, я был в Израиле не у Игоря Коломойского, а у врачей. Это первое. А во-вторых, то, что я с ним встречался, я не отказываюсь. Мы выпили кофе и все. Не было времени это (политические вопросы, - ред.) обсуждать", - сказал Кернес.

20 мая LIGA.net стало известно, что Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Будущая партия будет ориентироваться на избирателей южных и восточных областей.

Партию назвали Доверяй делам и на заседании избрали Кернеса ее главой.

Ранее в одном из интервью Коломойский заявил, что его роль в партии Кернеса-Труханова "консультативная". На ремарку журналиста о том, что олигарх мог бы помочь новой партии деньгами, Коломойский ответил: "А там все состоятельные товарищи".