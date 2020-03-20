Кернес просит Шмыгаля запустить метро в Харькове: в городе - коллапс

Геннадий Кернес (скриншот видео)

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу харьковского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской горадминистрации.

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Кернес убеждает премьера, что в Харькове наступил транспортный коллапс. По его словам, пассажиры из-за ограничений в транспортном сообщении перекрывают дороги, повреждают транспорт и избивают водителей, из-за чего те отказываются выполнять свои обязанности.

Мэр просит пересмотреть решение Кабмина о прекращении работы Харьковского метрополитена и восстановить перевозки, при этом ограничив пропуск пассажиров с помощью полиции.

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"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в обращении.

16 марта Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок, работы метро и ряд других ограничительных мер.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять возможное решение Кабмина о закрытии метрополитена.

Президент предупредил мэра Харькова об уголовной ответственности.

17 марта Кернес согласился остановить метро.