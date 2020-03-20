Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кернес просит Шмыгаля запустить метро в Харькове: в городе - коллапс

Кернес просит Шмыгаля запустить метро в Харькове: в городе - коллапс - Фото
Геннадий Кернес (скриншот видео)
20.03.2020, 17:05

Мэр Харькова просит разрешения возобновить работу метро в ограниченном режиме

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой восстановить работу харьковского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской горадминистрации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кернес убеждает премьера, что в Харькове наступил транспортный коллапс. По его словам, пассажиры из-за ограничений в транспортном сообщении перекрывают дороги, повреждают транспорт и избивают водителей, из-за чего те отказываются выполнять свои обязанности.

Мэр просит пересмотреть решение Кабмина о прекращении работы Харьковского метрополитена и восстановить перевозки, при этом ограничив пропуск пассажиров с помощью полиции.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в обращении.

  • 16 марта Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок, работы метро и ряд других ограничительных мер.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять возможное решение Кабмина о закрытии метрополитена.
  • Президент предупредил мэра Харькова об уголовной ответственности. 
  • 17 марта Кернес согласился остановить метро. 

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
метро Харьков геннадий кернес Денис Шмыгаль
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 