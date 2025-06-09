Киев может восстановить авиастроение за счет Индии и создать дальнобойную ракету – эксперт

Бадрак рассказал, что в Индии можно производить новейшие транспортники Ан-178, а на заработанные деньги создать вооружение с дальностью 100-200 км

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Владимир Зеленский во время визита первого в Киев в августе 2024 года (Иллюстративное фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Украина могла бы возродить свое авиастроение, развернув совместное производство самолетов с Индией, а на вырученные средства создать ракету класса "воздух-воздух" большой дальности. Об этом в большой статье для LIGA.net рассказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

По словам эксперта, в течение полномасштабной войны не прекращался экспорт вооружений некоторой техники: "Это логично и правильно, поскольку военно-техническое сотрудничество всегда являлось частью политики государства".

Например, речь идет о поставках для индийских военно-транспортных самолетов Ан-32 украинского производства запасных частей, которые бы никак не усилили обороноспособность украинской армии, отметил Бадрак.

По его мнению, Индия, "постепенно и осторожно" отворачивающаяся от России в сторону Соединенных Штатов и Европы, является стратегическим участком для военно-технического сотрудничества Украины.

Аналитик отметил, что Нью-Дели уже рассчитывает на совместное производство авиадвигателей с Киевом, а в будущем мог закупить новейшие военно-транспортные самолеты Ан-178.

Бадрак считает, что изготовление этих воздушных судов можно было бы развернуть в самой Индии, и таким образом "фактически восстановить потерянное самолетостроение" Украины: "Ведь с апреля 2015 года после подчинения госпредприятия "Антонов" государственному концерну "Укроборонпром" не было произведено ни одного самолета".

Более того – за средства, полученные от заказа Индии, Украина могла бы создать ракету класса "воздух-воздух" большой дальности, подчеркнул эксперт.

"7 мая 2025 года Индия ужасно проиграла воздушное сражение Пакистану именно из-за наличия у него дальнобойных ракет PL-15. А Нью-Дели хорошо знает, что именно такие технологии есть в Украине", – напомнил аналитик.

Он добавил, что создание такой ракеты не является фантастикой: часть этого проекта в реальных изделиях показывали во время киевской выставки "Оружие и безопасность – 2021", к тому же подобное вооружение чрезвычайно нужно воздушным силам ВСУ, чтобы уничтожать российские самолеты на дальности 100-200 километров.

"А еще стоит упомянуть о переговорах с индийскими компаниями по совместному производству газовых турбин для индийских военных кораблей и о том, что во время визита в Киев в августе 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди настаивал на открытии в Индии совместных оборонных предприятий", – подытожил Бадрак.