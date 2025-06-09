Україна може відновити авіабудування завдяки Індії та створити нову далекобійну ракету – експерт

Бадрак розповів, що на індійській території можна було б виготовляти новітні транспортники Ан-178, а на зароблені гроші створити озброєння з дальністю 100-200 км

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Володимир Зеленський під час візиту першого до Києва у серпні 2024 року (Ілюстративне фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Україна могла б відродити своє авіабудування, розгорнувши спільне виробництво літаків з Індією, а на отримані кошти створити ракету класу "повітря-повітря" великої дальності. Про це у великій статті для LIGA.net розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

За словами експерта, впродовж повномасштабної війни не припинявся експорт озброєнь деякої техніки: "Це логічно і правильно, оскільки військово-технічне співробітництво завжди було частиною політики держави".

Наприклад, йдеться про постачання для індійських військово-транспортних літаків Ан-32 українського виробництва запасних частин, які ніяк не посилили б обороноздатність українського війська, зауважив Бадрак.

На його думку, Індія, яка "поступово й обережно" відвертається від Росії у бік Сполучених Штатів та Європи, є стратегічною ділянкою для військово-технічного співробітництва України.

Аналітик зауважив, що Нью-Делі вже розраховує на спільне виробництво авіадвигунів з Києвом, а в майбутньому міг би закупити новітні військово-транспортні літаки Ан-178.

Бадрак вважає, що виготовлення цих повітряних суден можна було б розгорнути у самій Індії, й у такий спосіб "фактично відновити загублене літакобудування" України: "Адже з квітня 2015 року після підпорядкування держпідприємства "Антонов" державному концерну "Укроборонпром" не було вироблено жодного літака".

Ба більше – за кошти, отримані від замовлення Індії, Україна могла б створити ракету класу "повітря-повітря" великої дальності, наголосив експерт.

"7 травня 2025 року Індія жахливо програла повітряний бій Пакистану саме через наявність у нього далекобійних ракет PL-15. А Нью-Делі добре знає, що саме такі технології є в Україні", – нагадав аналітик.

Він додав, що створення такої ракети не є фантастикою: частину цього проєкту у реальних виробах показували під час київської виставки "Зброя та безпека – 2021", до того ж подібне озброєння надзвичайно потрібне Повітряним силам ЗСУ, аби знищувати російські літаки на дальності 100-200 кілометрів.

"А ще варто згадати про переговори з індійськими компаніями щодо спільного виробництва газових турбін для індійських військових кораблів та про те, що під час візиту до Києва у серпні 2024-го прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наполягав на відкритті в Індії спільних оборонних підприємств", – підсумував Бадрак.