Індія вперше визнала втрату винищувачів у війні з Пакистаном, але точне число не назвала

Індійські військові літаки (Ілюстративне фото: JAGADEESH NV / EPA)

Індія вперше підтвердила, що під час війни з Пакистаном втратила винищувачі, але не оголосила їх точну кількість. Таку заяву зробив начальник штабу оборони Збройних сил Індії Аніл Чаухан в інтерв'ю Bloomberg.

"Важливо не те, що літак був збитий, а те, чому він був збитий", – розповів військовий.

Чаухан назвав твердження Пакистану про те, що йому вдалося збити шість індійських військових літаків, "абсолютно невірними", проте відмовився уточнити, скільки саме бортів втратила Індія.

"Чому вони були збиті, які помилки були зроблені – це важливо. Цифри не важливі", – заявив воєначальник.

За його словами, Збройні сили Індії змогли зрозуміти тактичну помилку, якої вони припустилися, та виправити її, а за два дні після цього країна знову підняла у повітря всі свої літаки, аби завдати далекобійних ударів.

Фактично, це найпряміший коментар з боку Індії щодо долі її винищувачів під час конфлікту з Пакистаном.

7 травня, у перший день війни, пакистанський прем'єр Шаріф заявив, що його країні вдалося знищити індійські винищувачі.

Спочатку Ісламабад стверджував, що йому вдалося збити п'ять повітряних суден, згодом це число зросло до шести. Пакистанська сторона заявляла, що серед знищених винищувачів були Rafale французького виробництва.