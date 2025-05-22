Попри припинення вогню, Індія не відновить постачання води до Пакистану

Нарендра Моді (Фото: DIVYAKANT SOLANKI/EPA)

Пакистан не отримуватиме воду з річок, на які має права Індія. Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє Reuters.

Під час на виступу на публічному заході в північно-західному штаті Раджастан, який межує з Пакистаном, Моді повідомив, що Нью-Делі продовжує заходи, спрямовані проти Пакистану.

Зокрема, залишає у силі рішення про призупинення дії договору про розподіл річкових вод, завдяки якому пакистанські фермери отримували воду з трьох індійських річок.

"Пакистану доведеться заплатити високу ціну за кожен теракт. Армія Пакистану заплатить, економіка Пакистану заплатить", – сказав Моді.

Як зазначила агенція, водночас країни здебільшого дотримуються припинення вогню, якого досягли 10 травня.