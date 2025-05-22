Попри припинення вогню, Індія не відновить постачання води до Пакистану
Пакистан не отримуватиме воду з річок, на які має права Індія. Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє Reuters.
Під час на виступу на публічному заході в північно-західному штаті Раджастан, який межує з Пакистаном, Моді повідомив, що Нью-Делі продовжує заходи, спрямовані проти Пакистану.
Зокрема, залишає у силі рішення про призупинення дії договору про розподіл річкових вод, завдяки якому пакистанські фермери отримували воду з трьох індійських річок.
"Пакистану доведеться заплатити високу ціну за кожен теракт. Армія Пакистану заплатить, економіка Пакистану заплатить", – сказав Моді.
Як зазначила агенція, водночас країни здебільшого дотримуються припинення вогню, якого досягли 10 травня.
- Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.
- Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів.
- Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу.
- Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у межах операції Sindoor. Пакистан завдав ракетного удару у відповідь.
- 10 травня Трамп заявив, що за посередництва його країни Індія та Пакистан погодилися на повне й негайне припинення вогню. Згодом це підтвердили у Нью-Делі й Ісламабаді.