Несмотря на прекращение огня, Индия не возобновит поставки воды в Пакистан.

Индия не считает конфликт с Пакистаном исчерпанным

Нарендра Моді (Фото: DIVYAKANT SOLANKI/EPA)

Пакистан не будет получать воду из рек, на которые Индия имеет права. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает Reuters.

Во время выступления на публичном мероприятии в северо-западном штате Раджастан, граничащего с Пакистаном, Моди сообщил, что Нью-Дели продолжает меры, направленные против Пакистана.

В частности, оставляет в силе решение о приостановлении договора о распределении речных вод, благодаря которому пакистанские фермеры получали воду из трех индийских рек.

"Пакистану придется заплатить высокую цену за каждый теракт. Армия Пакистана заплатит, экономика Пакистана заплатит", – сказал Моди.

Как отметило агентство, в то же время страны в основном соблюдают прекращение огня, которого достигли 10 мая.