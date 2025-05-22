Несмотря на прекращение огня, Индия не возобновит поставки воды в Пакистан.
Пакистан не будет получать воду из рек, на которые Индия имеет права. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает Reuters.
Во время выступления на публичном мероприятии в северо-западном штате Раджастан, граничащего с Пакистаном, Моди сообщил, что Нью-Дели продолжает меры, направленные против Пакистана.
В частности, оставляет в силе решение о приостановлении договора о распределении речных вод, благодаря которому пакистанские фермеры получали воду из трех индийских рек.
"Пакистану придется заплатить высокую цену за каждый теракт. Армия Пакистана заплатит, экономика Пакистана заплатит", – сказал Моди.
Как отметило агентство, в то же время страны в основном соблюдают прекращение огня, которого достигли 10 мая.
- Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
- Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер.
- Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения.
- Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции Sindoor. Пакистан нанес ответный ракетный удар.
- 10 мая Трамп заявил, что при посредничестве его страны Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Впоследствии это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.