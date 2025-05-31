Индия впервые признала потерю самолетов в войне с Пакистаном, но точное число не назвала
Индия впервые подтвердила, что во время войны с Пакистаном потеряла истребители, но не объявила их точное количество. Такое заявление сделал начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии Анил Чаухан в интервью Bloomberg.
"Важно не то, что самолет был сбит, а то, почему он был сбит", – рассказал военный.
Чаухан назвал утверждение Пакистана о том, что ему удалось сбить шесть индийских военных самолетов "абсолютно неверными", однако отказался уточнить, сколько именно бортов потеряла Индия.
"Почему они были сбиты, какие ошибки были сделаны – это важно. Цифры не важны", – заявил военачальник.
По его словам, Вооруженные силы Индии смогли понять тактическую ошибку, которую они допустили, и исправить ее, а через два дня после этого страна вновь подняла в воздух все свои самолеты, чтобы нанести дальнобойные удары.
Фактически это самый прямой комментарий со стороны Индии о судьбе ее истребителей во время конфликта с Пакистаном.
- 7 мая в первый день войны пакистанский премьер Шариф заявил, что его стране удалось уничтожить индийские истребители.
- Первоначально Исламабад утверждал, что ему удалось сбить пять воздушных судов, впоследствии это число выросло до шести. Пакистанская сторона заявляла, что среди уничтоженных истребителей были Rafale французского производства.