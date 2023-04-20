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Киевская ГЭС спускает воду. В области предупредили о затоплениях в трех районах

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 14:54
Киевская ГЭС спускает воду. В области предупредили о затоплениях в трех районах - Фото
Паводок на Днепре (Фото: скриншот видео)

В Киевской области 20 и 21 апреля возможны затопления из-за продолжения весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

По словам чиновников, из-за пропуска паводка через Киевскую гидроэлектростанцию на Днепре в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет сохраняться затопление заплавных территорий. 
Также возможно частичное затопление низких участков садово-дачной застройки и приусадебных зон в ряде приречных населенных пунктов.  

Объявлен II уровень опасности — оранжевый. В случае чрезвычайной ситуации жителям рекомендовали обращаться к спасателям. 

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Дмитро Гриниченко
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