Киевская ГЭС спускает воду. В области предупредили о затоплениях в трех районах

В Киевской области 20 и 21 апреля возможны затопления из-за продолжения весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.

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По словам чиновников, из-за пропуска паводка через Киевскую гидроэлектростанцию на Днепре в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет сохраняться затопление заплавных территорий.

Также возможно частичное затопление низких участков садово-дачной застройки и приусадебных зон в ряде приречных населенных пунктов.

Дмитро Гриниченко

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