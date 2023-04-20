Киевская ГЭС спускает воду. В области предупредили о затоплениях в трех районах
20.04.2023, 14:54
Паводок на Днепре (Фото: скриншот видео)
В Киевской области 20 и 21 апреля возможны затопления из-за продолжения весеннего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации.
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По словам чиновников, из-за пропуска паводка через Киевскую гидроэлектростанцию на Днепре в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет сохраняться затопление заплавных территорий.
Также возможно частичное затопление низких участков садово-дачной застройки и приусадебных зон в ряде приречных населенных пунктов.
Объявлен II уровень опасности — оранжевый. В случае чрезвычайной ситуации жителям рекомендовали обращаться к спасателям.
- Утром 17 апреля в КГГА рассказали, что пик паводков в Киеве прогнозируют на 22 апреля.
- 13 апреля в КГГА предупреждали о риске подтопления отдельных территорий из-за увеличения уровня половодья в результате осадков.
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